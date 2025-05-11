В ЯНАО при пожаре на нефтяной вышке пострадали три человека

«10 мая при проведении буровых работ в Пуровском районе ЯНАО в результате нештатной ситуации пострадали три работника, два из них — сотрудники подрядных организаций. Пострадавшие доставлены в больницу, где им оказывается медицинская помощь», — сообщила компания «Харампурнефтегаз» ТАСС.