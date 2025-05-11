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В ЯНАО при пожаре на нефтяной вышке пострадали три человека

При проведении буровых работ на нефтегазовом проекте в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) пострадали три человека. Они госпитализированы в тяжелом состоянии.

Источник: РИА "Новости"

«10 мая при проведении буровых работ в Пуровском районе ЯНАО в результате нештатной ситуации пострадали три работника, два из них — сотрудники подрядных организаций. Пострадавшие доставлены в больницу, где им оказывается медицинская помощь», — сообщила компания «Харампурнефтегаз» ТАСС.

Пресс-служба правительства ЯНАО также рассказала агентству, что трое пострадавших находятся в реанимационном отделении Ноябрьской городской больницы. Они в тяжелом состоянии с ожогами разной степени тяжести. Причина пожара на нефтяной вышке не сообщалась.