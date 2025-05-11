Mash: ВСУ ударили ракетами HIMARS по Курской области

Ракетный удар нанесен по российскому региону.
Вооруженный силы Украины атаковали ракетами HIMARS объекты в Курской области. Об этом сообщил telegram-канал Mash.
«ВСУ ударили, предварительно, ракетами HIMARS по гостинице и автомойке в городе Рыльск Курской области. Имеются разрушения», — передает канал.
Уточняется, что рядом с разрушенными зданиями находится мост через речку Сейм и школа. По данным канала, жители помогают разбирать завалы, количество пострадавших пока неизвестно.
Ранее украинские военные попытались организовать новое наступление на российском участке границы в районе поселка Теткино в Курской области. Атаки были со стороны украинского населенного пункта Бессаловка (Сумская область), где подразделения пехоты ВСУ предприняли серию попыток прорыва днем 10 мая.