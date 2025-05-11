Оба ряда в сторону области перекрыли на Филимонковском шоссе из-за ДТП

Оба ряда по направлению в область перекрыли на Филимонковском шоссе в районе пересечения с Проектируемым проездом № 5260 из-за ДТП. Об этом в воскресенье, 11 мая, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.