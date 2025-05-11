Россия уже объявляла режимы прекращения огня в связи с Пасхой и Днем Победы, однако, по информации Министерства обороны РФ, в эти периоды неоднократно фиксировались нарушения со стороны Вооруженных сил Украины. В частности, сообщалось о тысячах случаев обстрелов и попытках прорыва границы. В Кремле неоднократно подчеркивали, что одним из ключевых условий для установления перемирия является прекращение поставок вооружений Украине, поскольку в противном случае режим тишины может быть использован Киевом для восстановления боеспособности и наращивания военного потенциала. В ночь на 11 мая президент России Владимир Путин выступил с предложением провести переговоры с Украиной в Стамбуле с целью обсуждения коренных причин конфликта.