История с перемирием — попытка Киева получить передышку для ВСУ.
Предложение Киева о 30-дневном перемирии с Россией является попыткой выиграть время для перевооружения и перегруппировки ВСУ, а не шагом к миру. Такое мнение выразил политолог Александр Асафов.
«Предложение Украиной 30-дневного перемирия является не демонстрацией движения к миру, а попыткой довооружиться и взять передышку в зоне проведения СВО», — заявил Асафов в разговоре с «Лентой.ру». Он назвал инициативу слабой, указав на отсутствие поддержки со стороны США и скрытые интересы европейских союзников, нацеленных на продолжение поставок оружия.
По мнению Асафова, европейские лидеры, включая президента Франции Эммануэля Макрона, не заинтересованы в прочном мире, так как это прекратит прибыльные поставки оружия на Украину. Он утверждает, что ультимативные призывы Европы к перемирию — это попытка навязать России свою логику, чтобы дать Киеву передышку для перегруппировки.
Асафов видит в действиях европейской коалиции желание затянуть конфликт, используя Украину как инструмент давления на Россию. Он считает, что предложения вроде 30-дневного перемирия — это не более чем «полунамеки», не подкрепленные реальной волей к урегулированию.
Россия уже объявляла режимы прекращения огня в связи с Пасхой и Днем Победы, однако, по информации Министерства обороны РФ, в эти периоды неоднократно фиксировались нарушения со стороны Вооруженных сил Украины. В частности, сообщалось о тысячах случаев обстрелов и попытках прорыва границы. В Кремле неоднократно подчеркивали, что одним из ключевых условий для установления перемирия является прекращение поставок вооружений Украине, поскольку в противном случае режим тишины может быть использован Киевом для восстановления боеспособности и наращивания военного потенциала. В ночь на 11 мая президент России Владимир Путин выступил с предложением провести переговоры с Украиной в Стамбуле с целью обсуждения коренных причин конфликта.