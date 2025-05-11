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СК проверит законность гражданства родителей топтавших георгиевскую ленту детей

Правоохранители проверят законность получения российского гражданства родителями детей, которые растоптали георгиевскую ленту в Обнинске. Об этом в воскресенье, 11 мая, сообщили в пресс-службе Следственного комитета (СК) РФ по Калужской области.

Правоохранители проверят законность получения российского гражданства родителями детей, которые растоптали георгиевскую ленту в Обнинске. Об этом в воскресенье, 11 мая, сообщили в пресс-службе Следственного комитета (СК) РФ по Калужской области.

Дело взял на контроль глава ведомства Александр Бастрыкин. Правоохранители начали проверку в рамках уголовного дела по статьям об осквернении символа воинской славы и о халатности.

— Глава ведомства дал поручение… доложить о ходе проведения процессуальной проверки и расследования уголовного дела, — передает официальный Telegram-канал регионального отделения СК.

В СК отметили, что дети, растоптавшие флаг с георгиевской лентой, учатся во втором и четвертом классах.

9 мая в одном из жилых комплексов Обнинска два мальчика бросили флаг с георгиевской лентой на землю и встали на него ногами, после чего соответствующее видео распространилось в Сети. Позже правоохранители установили их личности. Мать одного из мальчиков вскоре попросила прощения и призвала всех приезжающих в Россию быть благодарными за приют.