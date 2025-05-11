Забил до смерти: появились подробности гибели участницы конкурса «Миссис Россия»

Правоохранители спустя несколько часов после обнаружения тела задержали мужчину и возбудили уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть. Уже 5 мая Тимирязевский районный суд Москвы вынес решение об аресте задержанного на два месяца, следует из публикации.