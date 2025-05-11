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Забил до смерти: появились подробности гибели участницы конкурса «Миссис Россия»

Известную эстрадную скрипачку и участницу конкурса «Миссис Россия — 2019» Наталью Маурер до смерти забил в Москве ее сожитель. Об этом в воскресенье, 11 мая, сообщил Telegram-канал Baza.

Известную эстрадную скрипачку и участницу конкурса «Миссис Россия — 2019» Наталью Маурер до смерти забил в Москве ее сожитель. Об этом в воскресенье, 11 мая, сообщил Telegram-канал Baza.

По его данным, тело девушки обнаружили 3 мая в квартире на Дубнинской улице. Жилье принадлежало матери мужчины, с которым скрипачка сожительствовала. Известно, что он является сотрудником клиники «Микрохирургия глаза».

Правоохранители спустя несколько часов после обнаружения тела задержали мужчину и возбудили уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть. Уже 5 мая Тимирязевский районный суд Москвы вынес решение об аресте задержанного на два месяца, следует из публикации.

Церемония прощания с Маурер прошла 7 мая в храме села Борисо-Покровского Нижегородской области. У нее остались трое несовершеннолетних детей: сыновья Давид и Авель, а также дочь Ева.