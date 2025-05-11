Axios: Зеленский будет 15 мая в Турции даже без прекращения огня

«Зеленский прибудет в Турцию в четверг, даже если Россия не согласится начать прекращение огня в понедельник», — написал американский новостной сайт Axios. По сведениям издания, целью визита станет обсуждение «необходимой основы для дипломатии», которая может способствовать прекращению боевых действий. Встреча Путина и Зеленского должна произойти впервые за последние три года.