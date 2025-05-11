CDS: Россия сделала Украине предложение, от которого нельзя отказаться

Президент России Владимир Путин предложил Украине вернуться к переговорам, предложив в качестве площадки Стамбул. Этот шаг, по мнению зарубежных СМИ, ставит Киев в сложное положение — официально отказаться от мирных инициатив будет непросто, особенно на фоне растущего давления со стороны международных партнеров.