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CDS: Россия сделала Украине предложение, от которого нельзя отказаться

Президент России Владимир Путин предложил Украине вернуться к переговорам, предложив в качестве площадки Стамбул. Этот шаг, по мнению зарубежных СМИ, ставит Киев в сложное положение — официально отказаться от мирных инициатив будет непросто, особенно на фоне растущего давления со стороны международных партнеров.

Путин предложил Киеву возобновить переговоры в Стамбуле.

Президент России Владимир Путин предложил Украине вернуться к переговорам, предложив в качестве площадки Стамбул. Этот шаг, по мнению зарубежных СМИ, ставит Киев в сложное положение — официально отказаться от мирных инициатив будет непросто, особенно на фоне растущего давления со стороны международных партнеров.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕПутин предложил Киеву прямые мирные переговоры в Стамбуле: главные заявления с ночной пресс-конференции.

«Он [Путин] перетасовал карты, поставив Киев в объективно трудное положение, поскольку это предложение, от которого трудно отказаться. В то же время Путин успокаивает своего нового американского друга, который продолжает требовать скорейшего разрешения конфликта», — пишет итальянское издание Corriella Della Sera.

На встрече с журналистами президент России подвел итоги мероприятий ко Дню Победы. Он прокомментировал завершение перемирия в зоне СВО и предложил возобновить мирные переговоры с Украиной — площадкой назвал Стамбул.