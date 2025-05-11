Хинштейн: ВСУ ударили ракетами по Рыльску в Курской области

По предварительным данным, пострадали три человека. Все они доставлены в Рыльскую центральную районную больницу. У двоих мужчин диагностированы тяжелые осколочные ранения головы и рук, а также переломы; их состояние оценивается как тяжелое. Еще одна женщина получила осколочные ранения предплечья и бедра, ее жизни ничто не угрожает. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. В ближайшее время их планируется перевести в Курскую областную больницу.