Хинштейн: ВСУ ударили ракетами по Рыльску в Курской области

Ранее озвучивалась версия об ударе HIMARS.
ВСУ нанесли ракетный удар по городу Рыльску. Об этом сообщил глава Курской области Александр Хинштейн.
«В результате прилёта серьезно повреждена гостиница на въезде в город: на первом этаже располагалась автомойка. На втором — гостиничные номера», — написал Хинштейн у себя в telegram-канале.
В результате взрывной волны были повреждены два легковых автомобиля и два частных жилых дома: выбиты окна, пострадала кровля и гараж. Кроме того, еще три машины получили повреждения от осколков, сообщил Хинштейн.
По предварительным данным, пострадали три человека. Все они доставлены в Рыльскую центральную районную больницу. У двоих мужчин диагностированы тяжелые осколочные ранения головы и рук, а также переломы; их состояние оценивается как тяжелое. Еще одна женщина получила осколочные ранения предплечья и бедра, ее жизни ничто не угрожает. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. В ближайшее время их планируется перевести в Курскую областную больницу.
На место происшествия направлены бригады скорой помощи, работают спасательные службы. По поручению главы района, он также находится на месте событий. В настоящее время уточняются сведения о последствиях инцидента и количестве пострадавших.