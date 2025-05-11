Ричмонд
+20°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Mash: три человека пострадали при обстреле Курской области ракетами HIMARS

После удара Вооруженных сил Украины ракетами HIMARS по Курской области пострадали три человека. Об этом сообщил telegram-канал Mash.

Ракетами ударили по мирным жителям.

После удара Вооруженных сил Украины ракетами HIMARS по Курской области пострадали три человека. Об этом сообщил telegram-канал Mash.

«Три человека пострадали при обстреле города Рыльска в Курской области из РСЗО HIMARS. Их доставили в местную больницу», — передает канал.

По данным канала, повреждены гостиница, автомойка, супермаркет, два гаража и три частных дома. У них посечены фасады, крыши и стекла. Ударом задело также три автомобиля, пишет Mash.

Ранее украинская сторона нанесла удар по селу Гуево Суджанского района Курской области. Ранения получили две пожилые женщины, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн, передает RT.