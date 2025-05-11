Что известно о ракетном обстреле Курской области со стороны ВСУ

«В результате прилета серьезно повреждена гостиница на въезде в город: на первом этаже располагалась автомойка. На втором — гостиничные номера», — написал Хинштейн. Он уточнил, что также были повреждены два легковых автомобиля и два частных жилых дома: выбиты окна, пострадала кровля и гараж. По его словам, еще три машины получили повреждения от осколков.