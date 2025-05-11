Что известно о ракетном обстреле Курской области со стороны ВСУ

Выдвигается версия, что атака была произведена из РСЗО HIMARS.
Город Рыльск (Курская область) был атакован ракетами, выдвигаются версии об ударе американскими HIMARS. На данный момент уже известно о пострадавших, о чем рассказал и.о губернатора региона Александр Хинштейн. Подробности об атаке — в материале URA.RU.
ВСУ ударили ракетами HIMARS по Курской области.
ВСУ нанесли ракетный удар по объектам в Курской области при помощи систем HIMARS. Об этом сообщает telegram-канал Mash. По информации источника, атака была совершена по зданиям гостиницы и автомойки в городе Рыльск, в результате чего были зафиксированы разрушения.
«ВСУ ударили, предварительно, ракетами HIMARS по гостинице и автомойке в городе Рыльск Курской области. Имеются разрушения», — передает канал. Также уточняется, что рядом с разрушенными зданиями находятся мост через реку Сейм и школа.
По данным Mash, местные жители самостоятельно приступили к разбору завалов. Канал также отмечает, что удар пришелся на объекты гражданской инфраструктуры, что вызывает обеспокоенность среди населения города. Власти продолжают оценивать последствия инцидента и оказывают необходимую помощь пострадавшим районам.
Заявление Хинштейна об ударе по Курской области.
ВСУ нанесли ракетный удар по городу Рыльску, в результате чего серьезно пострадала местная гостиница и несколько частных домов. Об этом сообщил исполняющий обязанности губернатора региона Хинштейн в своем telegram-канале.
«В результате прилета серьезно повреждена гостиница на въезде в город: на первом этаже располагалась автомойка. На втором — гостиничные номера», — написал Хинштейн. Он уточнил, что также были повреждены два легковых автомобиля и два частных жилых дома: выбиты окна, пострадала кровля и гараж. По его словам, еще три машины получили повреждения от осколков.
По информации главы региона, работы по ликвидации последствий обстрела уже ведутся. Местные экстренные службы оценивают масштаб разрушений, а пострадавшим оказывается необходимая помощь.
Что известно о пострадавших после атаки.
По предварительным данным, пострадали три человека. Все они доставлены в Рыльскую центральную районную больницу. У двоих мужчин диагностированы тяжелые осколочные ранения головы и рук, а также переломы; их состояние оценивается как тяжелое.
Еще одна женщина получила осколочные ранения предплечья и бедра, ее жизни ничто не угрожает. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. В ближайшее время их планируется перевести в Курскую областную больницу.
На место происшествия направлены бригады скорой помощи, работают спасательные службы. По поручению главы района, он также находится на месте событий. В настоящее время уточняются сведения о последствиях инцидента и количестве пострадавших.