В Калмыкии задержали подозреваемого в нападении на девушку в Волгодонске

«10 мая в органы полиции Волгодонска Ростовской области обратилась девушка. Она рассказала, что на улице неизвестный схватил ее и хотел увести. Остановить нападавшего помог очевидец — 11 летний местный житель, после чего злоумышленник скрылся», — говорится в сообщении.