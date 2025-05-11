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В Калмыкии задержали подозреваемого в нападении на девушку в Волгодонске

Подозреваемым оказался 37-летний уроженец Калмыкии.

Источник: Аргументы и факты

В Калмыкии сотрудники полиции задержали мужчину, подозреваемого в нападении на девушку в Волгодонске. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«10 мая в органы полиции Волгодонска Ростовской области обратилась девушка. Она рассказала, что на улице неизвестный схватил ее и хотел увести. Остановить нападавшего помог очевидец — 11 летний местный житель, после чего злоумышленник скрылся», — говорится в сообщении.

Подозреваемым оказался 37-летний уроженец Калмыкии.

В Элисте оперативникам удалось задержать мужчину, затем они передали его своим коллегам из Ростовской области.

Ранее сообщалось, что напавшей на певицу Надежду Кадышеву грозит до 5 лет лишения свободы. Действия нападавшей могут быть квалифицированы как хулиганство.