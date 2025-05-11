В Калмыкии задержали подозреваемого в нападении на девушку в Волгодонске

В Калмыкии сотрудники полиции задержали мужчину, подозреваемого в нападении на девушку в Волгодонске. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
«10 мая в органы полиции Волгодонска Ростовской области обратилась девушка. Она рассказала, что на улице неизвестный схватил ее и хотел увести. Остановить нападавшего помог очевидец — 11 летний местный житель, после чего злоумышленник скрылся», — говорится в сообщении.
Подозреваемым оказался 37-летний уроженец Калмыкии.
В Элисте оперативникам удалось задержать мужчину, затем они передали его своим коллегам из Ростовской области.
Ранее сообщалось, что напавшей на певицу Надежду Кадышеву грозит до 5 лет лишения свободы. Действия нападавшей могут быть квалифицированы как хулиганство.