Хинштейн: Три человека ранены при атаке ВСУ по Рыльску в Курской области

Хинштейн также сообщил, что в результате атаки киевского серьезные повреждения получила гостиница на въезде в город. Также пострадали соседние частные дома, в которых выбило окна, и находящиеся рядом машины. На месте работают сотрудники аварийных служб и скорой помощи, информация о последствиях и пострадавших уточняется.