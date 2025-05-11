Ричмонд
+20°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Хинштейн: Три человека ранены при атаке ВСУ по Рыльску в Курской области

ВСУ атаковали населенный пункт Рыльск в Курской области, ранив троих мирных жителей и повредив здание гостиницы.

Источник: Комсомольская правда

Три человека получили ранения в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) по населенному пункту Рыльск в Курской области. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.

«По предварительной информации, три человека получили ранения. Всем оказывается необходимая медицинская помощь», — написал чиновник в личном Telegram-канале.

Хинштейн также сообщил, что в результате атаки киевского серьезные повреждения получила гостиница на въезде в город. Также пострадали соседние частные дома, в которых выбило окна, и находящиеся рядом машины. На месте работают сотрудники аварийных служб и скорой помощи, информация о последствиях и пострадавших уточняется.

Ранее KP.RU сообщал, что ВСУ атаковали населенный пункт Гусево в Курской области. Как сообщал Александр Хинштейн, в результате удара пострадали два мирных жителя.