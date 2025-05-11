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В Ростовской области на трассе погиб мотоциклист, пассажирка получила травмы

В Азовском районе произошло смертельное ДТП с мотоциклом.

Источник: ГАИ по Ростовской области

11 мая около 19:08 на трассе «Ростов-Азов» в Азовском районе Ростовской области произошло смертельное ДТП с участием мотоцикла, сообщили в региональной Госавтоинспекции.

По предварительным данным, 34-летний водитель мотоцикла Honda не справился с управлением, что привело к падению и последующему столкновению с металлическим барьерным ограждением.

В результате аварии мотоциклист скончался на месте происшествия. Его пассажирка, личность которой еще не установлена, получила травмы и была доставлена в медицинское учреждение.

Обстоятельства происшествия выясняются. На месте работали сотрудники ГАИ.