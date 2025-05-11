Три человека пострадали при пожаре на нефтегазовом месторождении в ЯНАО

Как передает «КП-Ямал», две буровые установки на территории месторождения горели всю ночь. Вечером в воскресенье, 11 мая, одна из них рухнула в результате пожара. Три нефтяника, проводившие работы на объекте, получили ранения и были доставлены в больницу в тяжелом состоянии.