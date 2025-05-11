Три человека пострадали при пожаре на нефтегазовом месторождении в ЯНАО

Три человека пострадали во время пожара, произошедшего на нефтегазовом месторождении в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО). Возгорание началось вечером в субботу, 10 мая.
Как передает «КП-Ямал», две буровые установки на территории месторождения горели всю ночь. Вечером в воскресенье, 11 мая, одна из них рухнула в результате пожара. Три нефтяника, проводившие работы на объекте, получили ранения и были доставлены в больницу в тяжелом состоянии.
Отмечается, что возможной причиной возгорания могла стать нештатная ситуация, к которой привели высокий газовый фактор и снижение гидростатики при закачке нефти. Сотрудниками прокуратуры по ЯНАО была организована проверка по факту пожара на нефтегазовом месторождении, в ходе которой будет дана оценка по соблюдению требований безопасности.
Ранее KP.RU сообщал, что пожар произошел в пункте перевалки нефти на Кубани после атаки беспилотника ВСУ.