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Хинштейн опубликовал видео из Рыльска после ракетного удара ВСУ

По предварительным данным, в результате удара пострадали три местных жителя.

Источник: Аргументы и факты

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн подтвердил, что ВСУ нанесли ракетный удар по Рыльску, а также опубликовал видео с места происшествия.

Он уточнил, что в результате инцидента была серьезно повреждена гостиница на въезде в населенный пункт, на первом этаже которой находилась автомойка. Взрывной волной выбило окна, оказались повреждены крыша и гараж в частных домах. Также пострадали три машины.

По предварительным данным, в результате удара пострадали три местных жителя.

Ранее сообщалось, что при атаке украинского FPV-дрона в Белгородской области пострадал подросток. Юноша получил осколочное ранение ноги, уточнил губернатор региона. Бригадой скорой помощи он доставляется в Валуйскую центральную районную больницу.