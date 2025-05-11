Хинштейн опубликовал видео из Рыльска после ракетного удара ВСУ

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн подтвердил, что ВСУ нанесли ракетный удар по Рыльску, а также опубликовал видео с места происшествия.
Он уточнил, что в результате инцидента была серьезно повреждена гостиница на въезде в населенный пункт, на первом этаже которой находилась автомойка. Взрывной волной выбило окна, оказались повреждены крыша и гараж в частных домах. Также пострадали три машины.
По предварительным данным, в результате удара пострадали три местных жителя.
Ранее сообщалось, что при атаке украинского FPV-дрона в Белгородской области пострадал подросток. Юноша получил осколочное ранение ноги, уточнил губернатор региона. Бригадой скорой помощи он доставляется в Валуйскую центральную районную больницу.