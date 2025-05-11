Три человека пострадали при ракетном ударе ВСУ по Рыльску в Курской области

Три человека пострадали при ракетном ударе Вооруженных сил Украины (ВСУ) по гостинице на въезде в Рыльск в Курской области. Об этом в воскресенье, 11 мая, сообщил временно исполняющий обязанности главы региона Александр Хиштейн.
По словам губернатора, в результате атаки вражеской армии также оказались повреждены два автомобиля и два частных дома, у которых выбило окна. Еще три машины были посечены осколками. Всех трех пострадавших экстренно доставили в Рыльскую центральную районную больницу.
— На место направлены кареты скорой помощи, работают спасатели, по моему поручению там же находится глава района. Информация о последствиях и пострадавших уточняется. Ситуацию держу на контроле, — написал Хинштейн в своем Telegram-канале.
Глава Курской области также сообщил, что жертвами украинской армии с момента вторжения на территорию региона стали уже более 288 местных мирных жителей.