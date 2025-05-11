В ЯНАО завели дело после пожара на нефтяной вышке

«Возбуждено уголовное дело по факту происшествия на территории Фестивального месторождения в Пуровском районе по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов)», — говорится в сообщении.
Следователи провели осмотр места происшествия, назначили необходимые криминалистические и пожаро-технические экспертизы, изъяли документацию. «Расследование уголовного дела поставлено на контроль руководства следственного управления», — добавили в ведомстве.
Предварительно установлено, что 10 мая на территории Фестивального месторождения Пуровского района работниками предприятий «Харампурнефтегаз», «Везерфорд» и «Беларуснефть Сибирь» выполнялись работы по обслуживанию скважины. Сотрудники нарушили требования промышленной безопасности, в результате чего произошло возгорание скважины, трое рабочих получили травмы, причинившие тяжкий вред здоровью.