В ЯНАО завели дело после пожара на нефтяной вышке

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено после пожара при проведении буровых работ на нефтегазовом проекте в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), в результате которого пострадали три человека. Об этом сообщили в пресс-службе управления СК России по региону.