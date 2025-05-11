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В ЯНАО завели дело после пожара на нефтяной вышке

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено после пожара при проведении буровых работ на нефтегазовом проекте в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), в результате которого пострадали три человека. Об этом сообщили в пресс-службе управления СК России по региону.

Источник: РИА "Новости"

«Возбуждено уголовное дело по факту происшествия на территории Фестивального месторождения в Пуровском районе по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов)», — говорится в сообщении.

Следователи провели осмотр места происшествия, назначили необходимые криминалистические и пожаро-технические экспертизы, изъяли документацию. «Расследование уголовного дела поставлено на контроль руководства следственного управления», — добавили в ведомстве.

Предварительно установлено, что 10 мая на территории Фестивального месторождения Пуровского района работниками предприятий «Харампурнефтегаз», «Везерфорд» и «Беларуснефть Сибирь» выполнялись работы по обслуживанию скважины. Сотрудники нарушили требования промышленной безопасности, в результате чего произошло возгорание скважины, трое рабочих получили травмы, причинившие тяжкий вред здоровью.