Более 50 человек эвакуировали двое полицейских из горящего дома в Балашихе

«В дежурную часть полиции поступило сообщение о возгорании в многоквартирном доме, расположенном на ул. 40 лет Победы. Полицейские незамедлительно направились на место происшествия. По прибытии сотрудники патрульно-постовой службы полиции старшина полиции Денис Зайков и сержант полиции Александр Кочетков установили, что горит квартира на втором этаже. Полицейские использовали устройство для подачи специального звукового сигнала на служебном автомобиле, чтобы разбудить граждан и сообщить им о необходимости срочно покинуть здание. После этого принялись стучать в каждую дверь квартиры и помогали людям выйти на улицу. На одном из лестничных пролетов верхних этажей сотрудники в густом дыму заметили растерянную женщину, которая отказывалась покидать здание. Александр Кочетков взял ее на руки и вынес из подъезда на безопасное расстояние», — говорится в сообщении.