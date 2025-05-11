FT: РФ быстро адаптируется к технологическим новшествам в конфликте с Украиной

«Мы склонны сначала вводить новшества. Но когда мы создаем что-то новое, РФ быстро придумывает ответ. Одной из наиболее успешных недавних российских инноваций стало использование оптоволоконных беспилотников», — цитирует директора одного из крупнейших производителей дронов на Украине британская газета Financial Times.