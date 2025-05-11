78.ru: в Петербурге эвакуировали дом из-за подозрений в минировании авто. Фото

На месте работают спецслужбы (архивное фото).
В Санкт-Петербурге из-за сообщения о возможном минировании автомобиля полностью эвакуировали жильцов дома на Петергофской улице. На месте работают спецслужбы, часть жителей уже вернулась в квартиры. Об этом сообщают местные СМИ.
«В Санкт-Петербурге полностью эвакуировали жильцов дома № 8 по улице Петергофской. Причиной стала проверка сообщения о возможном минировании автомобиля, припаркованного у здания. На месте работают сотрудники спецслужб. По последним данным, части жильцов, чьи окна не выходят на сторону парковки, разрешили вернуться в свои квартиры», — пишет 78.ru.
Инцидент произошел после поступления заявки о подозрительной машине, которую сейчас проверяют спецслужбы. Редакция URA.RU направила запрос в МЧС. Ответ ожидается.
По этому адресу находится ЖК «Старопетергофский». В соцсети «Вконтакте» жилого комплекса написали, что во дворе опять проходят учения. «Во втором подъезде сотрудник полиции ходит по квартирам, просит не подходить к окнам (на сторону Дикси), так там заминировали машину», — прокомментировала одна из подписчиц.
На месте работают сотрудники полицииФото: ЖК Старопетергофский, ул. Петергофская дом 8/ВконтактеПодозрительная машина оцепленаФото: ЖК Старопетергофский, ул. Петергофская дом 8/Вконтакте.