78.ru: в Петербурге эвакуировали дом из-за подозрений в минировании авто. Фото

По этому адресу находится ЖК «Старопетергофский». В соцсети «Вконтакте» жилого комплекса написали, что во дворе опять проходят учения. «Во втором подъезде сотрудник полиции ходит по квартирам, просит не подходить к окнам (на сторону Дикси), так там заминировали машину», — прокомментировала одна из подписчиц.