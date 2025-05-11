Baza: Летевший из Бангкока в Москву самолет попал под обстрел в Индии

Лайнер, который следовал из Бангкока в Москву, был экстренно приземлился в Нью-Дели из-за ощутимого запаха жженого пластика на борту. Вскоре после посадки, индийский аэропорт подвергся обстрелу, что стало следствием обострения напряженности отношений между Индией и Пакистаном. Об этом в воскресенье, 11 мая, сообщил Тelegram-канал Baza.