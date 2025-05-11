Baza: Летевший из Бангкока в Москву самолет попал под обстрел в Индии

Лайнер, который следовал из Бангкока в Москву, был экстренно приземлился в Нью-Дели из-за ощутимого запаха жженого пластика на борту. Вскоре после посадки, индийский аэропорт подвергся обстрелу, что стало следствием обострения напряженности отношений между Индией и Пакистаном. Об этом в воскресенье, 11 мая, сообщил Тelegram-канал Baza.
6 мая воздушное судно летело в российскую столицу, но во время рейса в салоне появился запах горелой пластмассы, пассажиры стали паниковать. Пилоты решили посадить борт в аэропорту Нью-Дели. Специалисты позже обнаружили замыкание в мультимедийной системе.
Сразу после посадки в Индии закрыли воздушное пространство из-за обстрелов Пакистана. Пассажирам выдали транзитные визы, но затем направили в гостиницы.
Самолет, который должен был забрать пассажиров, не смог долететь до Дели из-за закрытого воздушного пространства. Вернуться домой пассажиры рейса смогли только через двое суток — 8 мая в 23:30 их борт приземлился в Москве, сказано в публикации.
Пассажирские самолеты российских авиакомпаний совершали рейсы в Дели и на Гоа, облетая закрытое воздушное пространство Индии. Об этом 10 мая сообщили в Росавиации.