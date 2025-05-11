Глава РФПИ усомнился, что Макрон и Мерц прятали от журналистов сахар

Поведение Макрона в кадре вызвало широкую полемику.
Подлинность видеозаписи, на которой президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Фридрих Мерц во время их визита в Киев пытались что-то спрятать от журналистов, вызывает сомнения. Причиной странного поведения западных лидеров мог быть не сахар. Об этом сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), специальный представитель президента России Кирилл Дмитриев.
«Этот видеоматериал настоящий или был сделан с помощью ИИ? Если он настоящий, то мы видим сахар или что-то совершенно другое? Если что-то другое, то это объясняет многое из последних идей и предложений», — написал Дмитриев в соцсети X.
Как сообщало URA.RU ранее, видео, снятое в купе поезда после встречи в Киеве 10 мая 2025 года, показывает президента Франции Эммануэля Макрона, канцлера Германии Фридриха Мерца и премьер-министра Великобритании Кира Стармера. На кадрах Мерц якобы прячет ложечку, а Макрон убирает небольшой пакетик, что спровоцировало слухи об употреблении непонятных веществ.
Между тем, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высмеяла политиков. Она обвинила их в срыве мира на Украине и зависимости.