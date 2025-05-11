Полиция Латвии возбудила десятки уголовных дел из-за празднования 9 Мая

В Латвии граждане начали получать административные штрафы за размещение поздравительных сообщений, посвященных 9 Мая, в социальных сетях. Ограничения распространились также на тех пользователей, которые выражали одобрение подобным публикациям посредством отметок «нравится». Как отмечают источники, к ответственности привлекаются лица, разместившие поздравительные посты или выразившие поддержку таким материалам. Власти отказались раскрывать данные о числе привлеченных лиц и размерах наложенных штрафов.