Бастрыкин потребовал доклад о затянувшемся расследовании гибели девочки под Тверью

К председателю СК России Александру Бастрыкину поступило обращение — многодетный отец из города Вышний Волочек Тверской области попросил помощи в деле о гибели двухлетней дочери, расследование которого затянулось. Об этом сообщила в воскресенье, 11 мая, пресс-служба СК по региону.
Трагедия случилась в ноябре прошлого года: вся семья мужчины — он сам, жена и трое детей — перенесла отравление неизвестным веществом. Младшая дочь скончалась в больнице.
Отец решил повлиять на то, как идет расследование причин смерти девочки. По его мнению, следствие неоправданно затягивается.
Бастрыкин лично отреагировал на просьбу мужчины о помощи. Он поручил руководителю Следственного управления СК по Тверской области Альберту Кизимову объяснить, почему дело затянулось и принять все меры для скорейшего завершения следствия.
6 мая сообщалось, что Александру Бастрыкину будет представлен доклад о расследовании уголовного дела, возбужденного по факту убийства женщины на железнодорожной станции в Екатеринбурге. Юрист, представляющий интересы семьи погибшей пожилой женщины, чье тело нашли на станции Чапаевская в конце апреля, направил обращение с просьбой обратить особое внимание на ход следствия.