Ричмонд
+20°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бастрыкин потребовал доклад о затянувшемся расследовании гибели девочки под Тверью

К председателю СК России Александру Бастрыкину поступило обращение — многодетный отец из города Вышний Волочек Тверской области попросил помощи в деле о гибели двухлетней дочери, расследование которого затянулось. Об этом сообщила в воскресенье, 11 мая, пресс-служба СК по региону.

К председателю СК России Александру Бастрыкину поступило обращение — многодетный отец из города Вышний Волочек Тверской области попросил помощи в деле о гибели двухлетней дочери, расследование которого затянулось. Об этом сообщила в воскресенье, 11 мая, пресс-служба СК по региону.

Трагедия случилась в ноябре прошлого года: вся семья мужчины — он сам, жена и трое детей — перенесла отравление неизвестным веществом. Младшая дочь скончалась в больнице.

Отец решил повлиять на то, как идет расследование причин смерти девочки. По его мнению, следствие неоправданно затягивается.

Бастрыкин лично отреагировал на просьбу мужчины о помощи. Он поручил руководителю Следственного управления СК по Тверской области Альберту Кизимову объяснить, почему дело затянулось и принять все меры для скорейшего завершения следствия.

6 мая сообщалось, что Александру Бастрыкину будет представлен доклад о расследовании уголовного дела, возбужденного по факту убийства женщины на железнодорожной станции в Екатеринбурге. Юрист, представляющий интересы семьи погибшей пожилой женщины, чье тело нашли на станции Чапаевская в конце апреля, направил обращение с просьбой обратить особое внимание на ход следствия.