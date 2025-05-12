Бастрыкин потребовал доклад о затянувшемся расследовании гибели девочки под Тверью

6 мая сообщалось, что Александру Бастрыкину будет представлен доклад о расследовании уголовного дела, возбужденного по факту убийства женщины на железнодорожной станции в Екатеринбурге. Юрист, представляющий интересы семьи погибшей пожилой женщины, чье тело нашли на станции Чапаевская в конце апреля, направил обращение с просьбой обратить особое внимание на ход следствия.