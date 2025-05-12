В Волгодонске школьник спас девушку, которую пытался похитить неизвестный

В городе Волгодонск Ростовской области школьник спас девушку, которую пытался похитить неизвестный мужчина. Об этом в воскресенье, 11 мая, сообщил Telegram-канал Shot.
Инцидент случился в субботу, 10 мая, около 14 часов. Рядом с домом на улице Гагарина мужчина подбежал сзади к 19-летней девушке, схватил ее и попытался утащить в автомобиль. Она отбивалась и кричала.
Ее услышал подходящий к подъезду школьник. На кадрах с места происшествия видно, как он подошел к ней и похитителю и попытался освободить девушку.
В итоге мужчина отпустил жертву и скрылся на белой машине. Девушка и мальчик не пострадали.
В настоящее время по факту произошедшего проводится проверка, полиция разыскивает подозреваемых, сказано в публикации.
7 мая суд вынес приговор двум иностранцам, которые похитили девушку из подмосковного Королева, потому что она якобы украла у одного из них пять миллионов рублей. Злоумышленники избивали потерпевшую и требовали отдать деньги.