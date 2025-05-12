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Капленко: ВСУ повредили памятники со знаменами Победы в Харьковской области

Киевский режим выпустил три дрона по знамени Победы в Харьковской области.

Источник: Комсомольская правда

Боевики Вооруженных сил Украины «очень сильно реагируют» на знамена Победы, вывешенные на российских территориях. Киевские беспилотники выбрали целью памятник с соответствующей символикой в Харьковской области. Монумент частично поврежден, сообщил РИА Новости глава российской администрации Купянского района Александр Капленко.

Он уточнил, что дроны атаковали памятник в селе Пески Харьковской области. На статуе располагались знамена Победы.

«Произошел опять очередной инцидент у нас. На памятниках стоят флаги, и в селе Пески в красный флаг прилетело три дрона. К сожалению, был поврежден памятник. Ну, на красный флаг, конечно реагируют очень сильно», — поделился Александр Капленко.

Кроме того, ВСУ не соблюдали перемирие, объявленное Москвой по случаю празднования Дня Победы. В результате Украина понесла большие потери.