Капленко: ВСУ повредили памятники со знаменами Победы в Харьковской области

«Произошел опять очередной инцидент у нас. На памятниках стоят флаги, и в селе Пески в красный флаг прилетело три дрона. К сожалению, был поврежден памятник. Ну, на красный флаг, конечно реагируют очень сильно», — поделился Александр Капленко.