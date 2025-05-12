AFP: в Нигерии при вооруженных нападениях погибли не менее 23 человек

Как отмечает AFP, между кочевыми скотоводами и фермерами регулярно вспыхивают столкновения за контроль над территорией в центральной Нигерии. А поскольку многие скотоводы принадлежат к мусульманской этнической группе, тогда как многие фермеры — христиане, эти столкновения часто принимают религиозный или этнический характер.