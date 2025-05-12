AFP: в Нигерии при вооруженных нападениях погибли не менее 23 человек

По данным агентства, речь идет об отдельных инцидентах, произошедших в субботу в четырех деревнях. «Сообщения с мест событий подтверждают, что в результате различных нападений погибло по меньшей мере 23 человека», — заявил представитель местного отделения Красного Креста Энтони Аба. Еще несколько человек получили ранения.
Как отмечает AFP, между кочевыми скотоводами и фермерами регулярно вспыхивают столкновения за контроль над территорией в центральной Нигерии. А поскольку многие скотоводы принадлежат к мусульманской этнической группе, тогда как многие фермеры — христиане, эти столкновения часто принимают религиозный или этнический характер.
В результате аналогичных нападений более месяца назад в этом же регионе погибли 56 человек.