Ричмонд
+20°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пьяная женщина за рулем Volvo повредила три машины во дворе дома в Химках

Подмосковные полицейские привлекли к ответственности женщину-водителя, которая повредила три автомобиля во дворе дома в городском округе Химки. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Госавтоинспекции Московской области.

Источник: РИА "Новости"

«10 мая примерно в 23:00 во дворе одного из домов, расположенных на ул. Микояна города Химки, произошло дорожно-транспортное происшествие. Установлено, что женщина 1979 года рождения, управляя автомашиной марки Volvo, повредила три припаркованных автомобиля. Гражданка имела запах алкоголя изо рта, на основании этого сотрудниками отдела Госавтоинспекции ей было предложено пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения, от которого она отказалась, после чего была доставлена в территориальный отдел. В результате ДТП пострадавших нет. Транспортные средства получили механические повреждения», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в отношении водителя составлен протокол об административном правонарушении по ст. 12.26 («Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения»), а ее машина была помещена на специализированную стоянку. Собранные материалы направлены в Мировой суд микрорайона Сходня для принятия решения.