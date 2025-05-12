Пьяная женщина за рулем Volvo повредила три машины во дворе дома в Химках

«10 мая примерно в 23:00 во дворе одного из домов, расположенных на ул. Микояна города Химки, произошло дорожно-транспортное происшествие. Установлено, что женщина 1979 года рождения, управляя автомашиной марки Volvo, повредила три припаркованных автомобиля. Гражданка имела запах алкоголя изо рта, на основании этого сотрудниками отдела Госавтоинспекции ей было предложено пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения, от которого она отказалась, после чего была доставлена в территориальный отдел. В результате ДТП пострадавших нет. Транспортные средства получили механические повреждения», — говорится в сообщении.