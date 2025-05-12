В Анапе спецавтомобили с громкоговорителями объявляют о запрете купания

В курортной Анапе организован регулярный объезд пляжной зоны специальными машинами с громкой связью для оповещения гостей города о временных правилах поведения. Об этом информирует Telegram-канал оперативного штаба Краснодарского края.
«Отдыхающих и жителей города информируют о временном ограничении функционирования пляжей», — сообщает оперштаб.
Маршруты патрулирования распределены следующим образом: один автомобиль работает на отрезке Центральный пляж — Витязево, второй — в акватории станицы Благовещенской.
Сейчас действует запрет на морские купания. Также гражданам советуют воздержаться от посещения пляжных зон в связи с проведением механизированной очистки прибрежного песка.
Ранее Роспотребнадзор рассказал, что открытие пляжей Анапы зависит от их быстрой и эффективной очистки от мазута.