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В Анапе спецавтомобили с громкоговорителями объявляют о запрете купания

На пляжах Анапы по громкоговорителю объявляют о запрете купаться.

Источник: Комсомольская правда

В курортной Анапе организован регулярный объезд пляжной зоны специальными машинами с громкой связью для оповещения гостей города о временных правилах поведения. Об этом информирует Telegram-канал оперативного штаба Краснодарского края.

«Отдыхающих и жителей города информируют о временном ограничении функционирования пляжей», — сообщает оперштаб.

Маршруты патрулирования распределены следующим образом: один автомобиль работает на отрезке Центральный пляж — Витязево, второй — в акватории станицы Благовещенской.

Сейчас действует запрет на морские купания. Также гражданам советуют воздержаться от посещения пляжных зон в связи с проведением механизированной очистки прибрежного песка.

Ранее Роспотребнадзор рассказал, что открытие пляжей Анапы зависит от их быстрой и эффективной очистки от мазута.