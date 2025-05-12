В Telegram резко выросла активность вербовки для терактов в России

«Количество выявленных аккаунтов вербовщиков в мессенджере Telegram, занимающихся набором участников для диверсий и терактов на территории России, увеличилось в несколько раз. Если в марте зафиксировано 294 таких аккаунта, в апреле — 366, то за май их число достигло 1098», — следует из данных мониторинга компании «Интернет-розыск». Их публикует издание «Известия».