При атаке дрона ВСУ в белгородском селе Богун-Городок пострадал мужчина

В селе Богун-Городок Борисовского района Белгородской области в результате удара украинского беспилотника пострадал мирный житель.
Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.
Мужчина получил тяжёлые травмы — баротравму и множественные осколочные повреждения спины — и был госпитализирован в Томаровскую районную больницу. Позднее было принято решение о его транспортировке в городскую больницу № 2 Белгорода для дальнейшего лечения.
Губернатор подчеркнул, что пострадавшему оказывается вся необходимая медицинская помощь.
Ранее в Белгородской области БПЛА ВСУ атаковал автомобиль, пострадал 17-летний подросток.