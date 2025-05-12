При атаке дрона ВСУ в белгородском селе Богун-Городок пострадал мужчина

Мужчина получил тяжёлые травмы — баротравму и множественные осколочные повреждения спины — и был госпитализирован в Томаровскую районную больницу. Позднее было принято решение о его транспортировке в городскую больницу № 2 Белгорода для дальнейшего лечения.