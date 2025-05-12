Мосгорсуд 12 мая огласит приговор членам Таганской ОПГ по делу об убийствах

Мосгорсуд огласит сроки наказания главарю Таганской ОПГ Игорю Жирноклееву и еще девяти членам банды, которые обвиняются в организации убийства преступного авторитета Аслана Усояна (известного как Дед Хасан) и иных особо тяжких преступлениях. Об этом пресс-служба Мосгорсуда оповестила ТАСС.