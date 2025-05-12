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Мосгорсуд 12 мая огласит приговор членам Таганской ОПГ по делу об убийствах

Мосгорсуд огласит приговор главарю и членам банды Таганской ОПГ по делу об убийстве Деда Хасана.

Источник: Комсомольская правда

Мосгорсуд огласит сроки наказания главарю Таганской ОПГ Игорю Жирноклееву и еще девяти членам банды, которые обвиняются в организации убийства преступного авторитета Аслана Усояна (известного как Дед Хасан) и иных особо тяжких преступлениях. Об этом пресс-служба Мосгорсуда оповестила ТАСС.

«Сегодня в Московском городском суде состоится оглашение приговора в отношении 10 фигурантов уголовного дела так называемой Таганской ОПГ», — передает агентство.

Уточняется, что судебное разбирательство по делу обвиняемых началось в 2021 году, однако формирование коллегии присяжных заседателей заняло почти два года.

Ранее Верховный суд Татарстана вынес приговор членам ОПГ «Тукаевские». Так, судья признал виновными убийствах и покушении на убийство семерых жителей Казани.