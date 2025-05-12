Движение на Филимонковском шоссе восстановлено после аварии

«Движение на Филимонковском шоссе в сторону области (в районе пересечения с Проектируемым проездом № 5260) восстановлено», — отметили в Дептрансе.
Ранее сообщалось, что в аварии с участием двух автомобилей пострадали два человека.
Восстановлено движение на Филимонковском шоссе, сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.
«Движение на Филимонковском шоссе в сторону области (в районе пересечения с Проектируемым проездом № 5260) восстановлено», — отметили в Дептрансе.
Ранее сообщалось, что в аварии с участием двух автомобилей пострадали два человека.