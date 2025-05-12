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Движение на Филимонковском шоссе восстановлено после аварии

Восстановлено движение на Филимонковском шоссе, сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Источник: РИА "Новости"

«Движение на Филимонковском шоссе в сторону области (в районе пересечения с Проектируемым проездом № 5260) восстановлено», — отметили в Дептрансе.

Ранее сообщалось, что в аварии с участием двух автомобилей пострадали два человека.