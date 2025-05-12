Мужчина пропал, сорвавшись в реку при попытке переправы по натянутому тросу в Жетысу

В ДЧС области Жетысу сообщили, что пропавший — гражданин 1989 года рождения. Утром 11 мая с 06:30 были организованы масштабные поисковые работы с привлечением сил ДЧС, лесной охраны, местных исполнительных органов, полиции, военной полиции и подразделений Министерства обороны. Всего задействовано 98 человек и 22 единицы техники, включая плавательные средства, беспилотники и спутниковую связь.