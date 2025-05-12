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Мужчина пропал, сорвавшись в реку при попытке переправы по натянутому тросу в Жетысу

Трагическое происшествие произошло днем 10 мая на реке Коксу в Кербулакском районе области Жетысу, передает Tengrinews.kz.

Источник: Соцсети

Мужчина сорвался в реку при попытке переправы по натянутому железному тросу и был унесен течением. Тело его пока не нашли.

«По неподтвержденной информации, в реке утонул мужчина, предположительно военнослужащий из Отара. Официальных комментариев пока нет. Знающих людей просим подтвердить или опровергнуть эту информацию», — говорится в описании к видео, появившемуся в соцсети.

«По факту исчезновения гражданина “Н” полицией возбуждено уголовное дело. Организованы масштабные поисковые мероприятия с участием сотрудников полиции, военнослужащих, спасателей, представителей других ведомств и гражданских лиц. Поисковые работы продолжаются», — сообщили в полиции Жетысуской области.

В ДЧС области Жетысу сообщили, что пропавший — гражданин 1989 года рождения. Утром 11 мая с 06:30 были организованы масштабные поисковые работы с привлечением сил ДЧС, лесной охраны, местных исполнительных органов, полиции, военной полиции и подразделений Министерства обороны. Всего задействовано 98 человек и 22 единицы техники, включая плавательные средства, беспилотники и спутниковую связь.

«Поиски велись 8 группами вдоль обоих берегов реки Коксу (4 по правому и 4 по левому берегу) на участке протяженностью до 35 километров. В 18:30, с наступлением темноты, работы были временно приостановлены. Поиски продолжатся 12 мая», — говорится в сообщении.