Толпа злоумышленников изрисовала краской монумент в честь советских воинов в Таллине. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин в связи с инцидентом поручил возбудить уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе СК России.
По предварительным данным, вандалы испортили памятник Воину-освободителю Таллина от немецких фашистов. Статуя представлена в виде бронзового солдата. Все обстоятельства инцидента будут установлены.
«В СМИ сообщается, что в столице Эстонии вандалы осквернили монумент, который посвящен советским воинам, павшим при освобождении Таллина от фашистских захватчиков. Отмечается, что памятник изрисовали краской», — сказано в сообщении.
В Берлине, тем временем, у монумента бойцам Красной армии разместили фотографию дедушки нелегитимного президента Украины Семена Зеленского. На изображении виднеется надпись: «Товарищи, простите за внука-предателя».