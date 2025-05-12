СК РФ возбудит дело об осквернении памятника советским воинам в Таллине

Толпа злоумышленников изрисовала краской монумент в честь советских воинов в Таллине. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин в связи с инцидентом поручил возбудить уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе СК России.