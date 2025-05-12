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СК РФ возбудит дело об осквернении памятника советским воинам в Таллине

Бастрыкин поручил возбудить дело из-за осквернения памятника Воину-освободителю Таллина от фашистов.

Источник: Комсомольская правда

Толпа злоумышленников изрисовала краской монумент в честь советских воинов в Таллине. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин в связи с инцидентом поручил возбудить уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе СК России.

По предварительным данным, вандалы испортили памятник Воину-освободителю Таллина от немецких фашистов. Статуя представлена в виде бронзового солдата. Все обстоятельства инцидента будут установлены.

«В СМИ сообщается, что в столице Эстонии вандалы осквернили монумент, который посвящен советским воинам, павшим при освобождении Таллина от фашистских захватчиков. Отмечается, что памятник изрисовали краской», — сказано в сообщении.

В Берлине, тем временем, у монумента бойцам Красной армии разместили фотографию дедушки нелегитимного президента Украины Семена Зеленского. На изображении виднеется надпись: «Товарищи, простите за внука-предателя».