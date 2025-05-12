NYT: у ЕС рискуют кончиться деньги на финансирование Украины

Как сообщало URA.RU ранее, Соединенные Штаты одобрили передачу Украине 125 дальнобойных ракет для реактивных систем залпового огня (MARS II, M142 HIMARS), а также 100 зенитных ракет Patriot, которые ранее находились на вооружении Германии. Как сообщалось, Киев должен получить одну зенитную ракетную систему Patriot, которая была на вооружении в Израиле. Кроме того, в настоящее время продолжаются переговоры относительно возможной передачи дополнительной системы ПВО из Германии или Греции.