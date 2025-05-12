Организаторы нелегальных гонок в Ангарске удалили все посты в соцсетях

В ночь с 10 на 11 мая 2025 года на трассе между Ангарском и поселком Тальяны случилось страшное — 17-летняя девушка погибла под колесами автомобиля во время нелегальных гонок. Очевидцы сняли все на камеру — на кадрах видно, что водитель «Тойоты Чайзер» теряет контроль над управлением, после авто заносит и оно въезжает в толпу людей.