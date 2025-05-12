Организаторы нелегальных гонок в Ангарске удалили все посты в соцсетях

В ночь с 10 на 11 мая 2025 года на трассе между Ангарском и поселком Тальяны случилось страшное — 17-летняя девушка погибла под колесами автомобиля во время нелегальных гонок. Очевидцы сняли все на камеру — на кадрах видно, что водитель «Тойоты Чайзер» теряет контроль над управлением, после авто заносит и оно въезжает в толпу людей.
— Ребята, ничего не снимаем! — после этой фразы видео обрывается.
— 17-летняя девушка погибла на месте аварии до приезда скорой помощи, еще два человека получили травмы — сейчас они находятся в больнице под наблюдением медиков, — ранее сообщили в региональном МВД и Следкоме.
Процедура освидетельствования показала, что водитель, находившийся за рулем иномарки, на момент ДТП был трезв. Сейчас следователи завели уголовное дело по двум статьям: «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств» и «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Они продолжают выяснять обстоятельства произошедшего. При этом организатора нелегальных гонок и водителя, совершившего наезд, уже задержали.
По словам очевидцев, после случившегося все сообщества, посвященные заезду, были сразу же удалены. В социальных сетях не осталось ни одного ресурса.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что 15-летний водитель пострадал в ДТП в Шелеховском районе.