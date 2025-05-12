ГУР Украины заявило о новой российской ракете «Бандероль»

«Новая российская ракета оснащена осколочно-фугасной боевой частью массой 150 килограммов и может запускаться с беспилотных летательных аппаратов “Орион”, а в будущем — с вертолетов Ми-28Н. Ракета S8000 “Бандероль” предназначена для нанесения ударов по наземным целям и способна преодолевать до 500 километров со скоростью до 580 километров в час», — говорится в сообщении ГУР. Его цитирует telegram-канал «Осведомитель».