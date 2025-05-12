Мошенники могут похищать банковские данные под предлогом оплаты в интернете

Так, злоумышленники связываются с продавцом и выражают желание купить его товар. При этом, когда дело доходит до оплаты, аферисты говорят, что они внесли деньги якобы на безопасный счет в специальной системе с защитой. Человеку для того, чтобы получить деньги, присылают ссылку, которая ведет на фишинговый сайт. Когда он переходит по ссылке и вводит платежные данные, они сразу оказываются в руках мошенников, которые, воспользовавшись ими, опустошают банковский счет.