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Мошенники могут похищать банковские данные под предлогом оплаты в интернете

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Мошенники в роли покупателей могут похищать данные банковских карт и совершать списание денег под предлогом оплаты покупок в интернете якобы через безопасный платеж на «защищенном сайте». Об этом ТАСС сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД России.

Источник: Freepik

Так, злоумышленники связываются с продавцом и выражают желание купить его товар. При этом, когда дело доходит до оплаты, аферисты говорят, что они внесли деньги якобы на безопасный счет в специальной системе с защитой. Человеку для того, чтобы получить деньги, присылают ссылку, которая ведет на фишинговый сайт. Когда он переходит по ссылке и вводит платежные данные, они сразу оказываются в руках мошенников, которые, воспользовавшись ими, опустошают банковский счет.

В УКБ подчеркнули, что несмотря на наличие схемы мошенничества в отношении продавцов, жертвами аферистов все же чаще становятся покупатели.

В МВД в целях безопасности и сохранения денег советуют покупать и продавать товары в проверенных магазинах и на маркетплейсах, а также при покупке изучать отзывы