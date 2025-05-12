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Times: ЕС и Британия объявят о крупнейшем военном соглашении

ЕС и Великобритания на следующей неделе представят совместный пакт об обороне и безопасности, который позволит Лондону стать участником европейской оборонной политики. Об этом сообщает британская газета Times, ссылаясь на содержание готовящегося соглашения.

Британия и ЕС пойдут на крупнейшее сближение со времен Brexit.

ЕС и Великобритания на следующей неделе представят совместный пакт об обороне и безопасности, который позволит Лондону стать участником европейской оборонной политики. Об этом сообщает британская газета Times, ссылаясь на содержание готовящегося соглашения.

«Великобритания и ЕС на следующей неделе представят пакт об обороне и безопасности в рамках широкомасштабной сделки. Что приведет к самому тесному сближению Британии с ЕС со времен Брексита», — говорится в материале издания.

В документе отмечается, что стороны столкнулись с «решающим моментом» и «величайшей угрозой за поколение», особенно в связи с конфликтом на Украине. Авторы соглашения указывают, что «серьезность» вызова требует «уникального и амбициозного» нового соглашения в сфере безопасности.

По информации издания, Евросоюз выразил готовность к участию Великобритании в общей политике безопасности и обороны ЕС. Это предполагает, что Лондон сможет присоединяться к коллективным мерам по самообороне европейских государств, а также участвовать в миротворческих миссиях, куда могут быть направлены войска стран-членов ЕС.