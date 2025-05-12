Times: ЕС и Британия объявят о крупнейшем военном соглашении

По информации издания, Евросоюз выразил готовность к участию Великобритании в общей политике безопасности и обороны ЕС. Это предполагает, что Лондон сможет присоединяться к коллективным мерам по самообороне европейских государств, а также участвовать в миротворческих миссиях, куда могут быть направлены войска стран-членов ЕС.