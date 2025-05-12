В Якутии тушат 10 лесных пожаров на площади свыше 3,1 тыс. га

«На данный момент ведется работа по тушению 10 лесных пожаров на общей площади 3 154 га на территориях Верхоянского и Эвено-Бытантайского улусов. Ликвидацию огня в лесах ведут 237 сотрудников лесопожарных формирований и 9 единиц техники», — говорится в сообщении.
С 1 мая в республике официально объявлен пожароопасный сезон. В Верхоянском районе в лесах действует режим ЧС муниципального характера. Особый противопожарный режим введен на территории Верхоянского и Усть-Алданского районов.
С начала пожароопасного сезона силами лесопожарных формирований ликвидированы 60 лесных пожаров на общей площади 17 024,95 га.