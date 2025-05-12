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В Бурятии лесные пожары охватили более 52 тыс. га

УЛАН-УДЭ, 12 мая. /ТАСС/. Лесные пожары охватили в Бурятии 52,5 тыс. га, возгорания тушат более 500 человек. Об этом сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства (РАЛХ).

Источник: Соцсети

«За прошедшие сутки в лесном фонде республики обнаружено одно возгорание в Баунтовском эвенкийском районе. Причина возникновения — неосторожное обращение с огнем. По состоянию на утро 12 мая на территории региона действуют 22 лесных пожара в Баунтовском эвенкийском, Еравнинском и Закаменском районах на общей площади 52 480 га», — сообщили в агентстве.

Угрозы населенным пунктам нет. По данным РАЛХ, пожары низкой интенсивности, горят сухая трава и кустарники.

К тушению привлечены более 500 человек — сотрудники лесной охраны, Авиалесоохраны и добровольцы. Задействовано 100 единиц лесопожарной техники.

В республике действует особый противопожарный режим, доступ в лес ограничен. В Баунтовском эвенкийском и Еравнинском районах объявлен режим чрезвычайной ситуации.