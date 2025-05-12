В Бурятии лесные пожары охватили более 52 тыс. га

«За прошедшие сутки в лесном фонде республики обнаружено одно возгорание в Баунтовском эвенкийском районе. Причина возникновения — неосторожное обращение с огнем. По состоянию на утро 12 мая на территории региона действуют 22 лесных пожара в Баунтовском эвенкийском, Еравнинском и Закаменском районах на общей площади 52 480 га», — сообщили в агентстве.