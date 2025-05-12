Бастрыкин поручил возбудить дело из-за осквернения «Бронзового солдата»

Речь идет о надругательстве над памятником, установленным в честь советских солдат, погибших при освобождении Таллина от нацистской оккупации. Инцидент произошел вечером 10 мая — как ранее писала газета Postimees, на монумент были нанесены белые надписи. Полиция зафиксировала, что в акте вандализма участвовали двое неизвестных, личности которых пока не установлены. По данному факту в Эстонии начато расследование, а восстановлением внешнего облика памятника займется Эстонский военный музей.