Ребёнок пострадал в ДТП с мопедом в Приморье

По предварительным данным, водитель автомобиля Honda CR-Z при обгоне не убедился в безопасности манёвра и столкнулся с мопедом Suzuki Leds 2, который совершал поворот налево. За рулём мопеда находился 22-летний мужчина, не имевший водительского удостоверения и находившийся в состоянии алкогольного опьянения.