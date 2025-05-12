Ребёнок пострадал в ДТП с мопедом в Приморье

Авария с участием мопеда и легкового автомобиля произошла 11 мая в поселке Новошахтинский Михайловского района. В результате столкновения пострадал пассажир двухколёсного транспорта — пятилетний ребёнок, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю.
По предварительным данным, водитель автомобиля Honda CR-Z при обгоне не убедился в безопасности манёвра и столкнулся с мопедом Suzuki Leds 2, который совершал поворот налево. За рулём мопеда находился 22-летний мужчина, не имевший водительского удостоверения и находившийся в состоянии алкогольного опьянения.
Ребёнок, находившийся на заднем сиденье мопеда без защитного шлема, получил травмы. Медики назначили ему амбулаторное лечение.
В отношении водителя мопеда составлен ряд административных протоколов, включая управление в нетрезвом виде и перевозку ребёнка без шлема. Водитель автомобиля привлечён к ответственности за нарушение правил обгона. Проводится проверка.
Напомним, в начале апреля водитель мопеда пострадал в ДТП на федеральной трассе в Приморье.