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Преподавателя ДВГУПС в Хабаровске за взятки приговорили к реальному сроку

От трёх студентов она получила 180 тысяч рублей.

Источник: Freepik

В Хабаровске к реальному лишению свободы приговорена за взятки 38-летняя бывший преподаватель ДВГУПС, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Как установлено в суде, преподаватель кафедры «Организация перевозок и безопасность на транспорте» получила от трёх студентов 180 тысяч рублей за выпускные работы — написание их обязательной части, положительные отзывы и допуск к защите.

Центральный районный суд признал подсудимую виновной в получении должностным лицом взятки (ч. 3 ст. 290 УК РФ) и приговорил к 4 годам 6 месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Наказание отсрочено до достижения 9-летним ребенком осужденной 14-летнего возраста, сообщила старший помощник Дальневосточного транспортного прокурора Елена Красноярова.

Кроме того, бывший преподаватель лишена права преподавать в учреждениях на тот же срок. В доход государства конфискована сумма взятки.

Напомним, ранее 43-летний преподаватель хабаровского вуза на 12 лет отправился в колонию за взятки от студентов.