Преподавателя ДВГУПС в Хабаровске за взятки приговорили к реальному сроку

В Хабаровске к реальному лишению свободы приговорена за взятки 38-летняя бывший преподаватель ДВГУПС, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Как установлено в суде, преподаватель кафедры «Организация перевозок и безопасность на транспорте» получила от трёх студентов 180 тысяч рублей за выпускные работы — написание их обязательной части, положительные отзывы и допуск к защите.
Центральный районный суд признал подсудимую виновной в получении должностным лицом взятки (ч. 3 ст. 290 УК РФ) и приговорил к 4 годам 6 месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Наказание отсрочено до достижения 9-летним ребенком осужденной 14-летнего возраста, сообщила старший помощник Дальневосточного транспортного прокурора Елена Красноярова.
Кроме того, бывший преподаватель лишена права преподавать в учреждениях на тот же срок. В доход государства конфискована сумма взятки.
Напомним, ранее 43-летний преподаватель хабаровского вуза на 12 лет отправился в колонию за взятки от студентов.