Бастрыкин контролирует расследование смерти семимесячного младенца в Приморье

Напоминаем, в феврале 2025 года в посёлке Дунай городского округа Фокино стало плохо семимесячному мальчику. Родители привезли его в медико-санитарную часть Фокино, где врач решил, что госпитализация младенцу не требуется, и отправил семью домой с рекомендацией ехать в Находкинскую городскую больницу при ухудшении самочувствия. Малышу стало хуже в тот же вечер, и его повезли в Находку, как было велено. Находкинские врачи вызвали реанимационную бригаду из Владивостока для госпитализации ребёнка в медицинское учреждение первого уровня, но по пути состояние младенца продолжало ухудшаться, и бригаде пришлось отвезти его в ближайший стационар — снова МСЧ-100 в Фокино. Но реанимировать малыша не удалось.
Ситуация освещалась в СМИ. Отец ребёнка в беседе с одним из региональных изданий утверждал, что медики проявляли крайнюю небрежность по отношению к ребёнку и его законному представителю, изначально поставив пациенту ошибочный диагноз и оставив младенца без экстренной помощи, когда у него ещё был шанс выжить. Изначально в фокинской больнице малышу диагностировали ротавирусную инфекцию, а судебно-медицинская экспертиза показала, что у мальчика возникла острая кишечная непроходимость из-за заворота кишок.
На публикации об этой медицинской трагедии обратили внимание в центральном аппарате Следственного комитета РФ. Председатель ведомства Александр Бастрыкин затребовал у руководителя управления СК РФ по Приморскому краю Эдуарда Трубчика доклад о ходе и результатах расследования.
Расследование контролирует и прокуратура, надзорное ведомство проверяет работу врачей как МСЧ-100 в Фокино и Находкинской городской больницы, так и владивостокской реанимационной бригады.
Отметим, что и Находкинская больница, и МСЧ-100 в Фокино сейчас фигурируют в других «медицинских детективах». В Фокинской больнице неверно поставили диагноз восьмилетнему мальчику с ДЦП и врождённой патологией поджелудочной железы — сначала подозревали метеоризм, затем — двустороннюю пневмонию. Мальчика-инвалида направили в Находкинскую городскую больницу, оттуда с подозрением на кишечную непроходимость его перевели в городскую детскую больницу Находки, а из этого учреждения — в Краевую детскую клиническую больницу № 1 во Владивостоке с циррозом печени, асцитом и подозрением на гепатит C. Итог — мальчику пришлось удалить почти всю поджелудочную железу. Это расследование тоже находится на контроле Александра Бастрыкина.
Кроме того, Находкинскую городскую больницу и Краевую детскую клиническую больницу № 1 проверяют в связи с предполагаемым заражением другого малолетнего пациента гепатитом C при переливании крови, которое ему понадобилось при разрыве почки (но почку, тем не менее, мальчику сохранили).