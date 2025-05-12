Бастрыкин контролирует расследование смерти семимесячного младенца в Приморье

Напоминаем, в феврале 2025 года в посёлке Дунай городского округа Фокино стало плохо семимесячному мальчику. Родители привезли его в медико-санитарную часть Фокино, где врач решил, что госпитализация младенцу не требуется, и отправил семью домой с рекомендацией ехать в Находкинскую городскую больницу при ухудшении самочувствия. Малышу стало хуже в тот же вечер, и его повезли в Находку, как было велено. Находкинские врачи вызвали реанимационную бригаду из Владивостока для госпитализации ребёнка в медицинское учреждение первого уровня, но по пути состояние младенца продолжало ухудшаться, и бригаде пришлось отвезти его в ближайший стационар — снова МСЧ-100 в Фокино. Но реанимировать малыша не удалось.