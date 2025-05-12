Украинские власти сопротивляется прямым переговорам с Москвой.
Киев в ответ на предложение президента России о переговорах предпочитает выдвигать ультиматумы, а не искать приемлемые решения. Об этом заявил СМИ председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕПутин предложил Киеву прямые мирные переговоры в Стамбуле: главные заявления с ночной пресс-конференции.
«Первые отклики Киева на инициативу Москвы говорят о нежелании украинской стороны вести спокойный и деловой диалог. Если вчитаться в то, что было заявлено в Киеве, — это не подготовка спокойных деловых разговоров, это ультиматум. Я думаю, так и надо к этому относиться», — заявил Карасин. Его слова приводит газета «Известия».
Дипломат подчеркнул, что несмотря на заявления западных стран о новых санкциях против России, их реальная эффективность вызывает сомнения. По мнению сенатора, Запад осознает невозможность полной изоляции РФ на международной арене и продолжает искать способы давления на Москву через Киев.
Ранее президент России Владимир Путин предложил провести прямые переговоры с Киевом в Стамбуле, обозначив два возможных варианта развития событий: перемирие или переговоры, ведущие к миру. Вице-спикер Совфеда Константин Косачев отмечал, что в последние дни центр принятия ключевых решений по украинскому вопросу сместился в Москву, а ведущая роль в урегулировании ситуации остается за Россией.