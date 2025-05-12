Карасин: Киев предпочел ультиматумы поиску решений конфликта с Россией

«Первые отклики Киева на инициативу Москвы говорят о нежелании украинской стороны вести спокойный и деловой диалог. Если вчитаться в то, что было заявлено в Киеве, — это не подготовка спокойных деловых разговоров, это ультиматум. Я думаю, так и надо к этому относиться», — заявил Карасин. Его слова приводит газета «Известия».