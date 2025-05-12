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По делу о хищениях у участников СВО в Шереметьево арестовали 23 человека

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. По уголовному делу по фактам обмана участников специальной военной операции таксистами в столичном аэропорту Шереметьево арестованы 23 человека, включая 5 полицейских патрульно-постовой службы линейного управления (ЛУ) МВД России. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

Источник: Reuters

«По настоящему уголовному делу, возбужденному по ст. 158 (кража) и ст. 159 (мошенничество) УК РФ, арестованы 23 фигуранта, в числе которых 5 полицейских патрульно-постовой службы ЛУ МВД России в аэропорту Шереметьево», — сказал собеседник агентства.

Фигуранты также обвиняются по ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества или участие в нем).

Ранее сообщалось, что к преступной схеме причастны двое полицейских патрульно-постовой службы ЛУ МВД России в аэропорту. Они помогали таксистам искать потенциальных жертв. Еще один полицейский, оперуполномоченный полиции аэропорта, позже отказывал потерпевшим в возбуждении уголовных дел. Также сообщалось, что всего в рамках уголовных дел о хищениях арестованы 15 фигурантов, а также один из организаторов преступной группы Алексей Кабочкин, действующий с иными преступными элементами. По версии следствия, обвиняемые входили в преступное сообщество.

Следственные действия по делу продолжаются. Также полицейское управление на транспорте ранее начало проверку в отношении руководства полиции аэропорта.