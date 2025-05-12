По делу о хищениях у участников СВО в Шереметьево арестовали 23 человека

Ранее сообщалось, что к преступной схеме причастны двое полицейских патрульно-постовой службы ЛУ МВД России в аэропорту. Они помогали таксистам искать потенциальных жертв. Еще один полицейский, оперуполномоченный полиции аэропорта, позже отказывал потерпевшим в возбуждении уголовных дел. Также сообщалось, что всего в рамках уголовных дел о хищениях арестованы 15 фигурантов, а также один из организаторов преступной группы Алексей Кабочкин, действующий с иными преступными элементами. По версии следствия, обвиняемые входили в преступное сообщество.