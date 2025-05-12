ТАСС: по делу о хищениях у бойцов СВО в Шереметьево арестовали 23 человек

Правоохранительные органы начали масштабные действия по задержанию лиц, подозреваемых в причастности к преступной группе, занимавшейся вымогательством денежных средств у участников специальной военной операции в аэропорту «Шереметьево». В Басманный районный суд Москвы продолжают поступать материалы в отношении новых предполагаемых членов данной организации. Судебные инстанции принимают решения о заключении подозреваемых под стражу. Подробности — в материале URA.RU.